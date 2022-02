The King of Fighters 15: ci sono dodici lottatori in arrivo quest'anno come DLC

SNK ha annunciato la roadmap dei DLC di The King of Fighters XV, il picchiaduro arriverà a febbraio e poco dopo inizieranno ad uscire i primi contenuti aggiuntivi, in particolare sono previsti dodici nuovi personaggi nel corso del 2022.

Il pacchetto Team Garou arriverà a marzo e includerà Rock Howard, Gato e B. Jenet, il pacchetto Team South Town uscirà invece a maggio con i personaggi di Geese Howard, Billy Kane e Ryuji Yamazaki. Infine sono previsti altri due pacchetti, uno in estate e uno in autunno, con altri sei personaggi, per un totale di 12 lottatori aggiuntivi entro la fine dell'anno.

The King of Fighters XV esce il 17 febbraio su PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S, il gioco sarà disponibile anche su PC via Steam, Epic Games Store e Microsoft Store. La Deluxe Edition include il Season Pass che vi darà accesso ai primi due DLC Team Garou e Team South Town, mentre i successivi due pacchetti di contenuti scaricabili dovranno essere acquistati separatamente e non saranno inclusi nella Deluxe Edition.

Il precedente The King of Fighters 14 ha riscosso un buon successo di pubblico e critica e SNK spera di riuscire a replicarne i fasti con questo sequel, inizialmente atteso per il 2021 e poi rimandato ai primi mesi di quest'anno.