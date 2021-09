The King of Fighters 15, KOF 98, SNK vs Capcom: tutte le novità dal Tokyo Game Show

SNK inaugura il Tokyo Game Show Online 2021 svelando alcune novità legate a The King of Fighters e non solo, chiaramente KOF ricopre un ruolo di primissimo piano nelle strategie del publisher, scopriamo insieme quali sono le novità in arrivo targate SNK.

Per quanto riguarda The King of Fighters XV è stato annunciato che Isla si aggiungerà al roster del gioco, si tratta di un personaggio del tutto nuovo definito come "il rivale di Shun'ei", al momento non sappiamo molto altro ma potete vedere Isla in azione nel trailer pubblicato in apertura.

SNK conferma poi il roster del picchiaduro, ad oggi composto dai seguenti lottatori: Ash Kukri, Ash Crimson, Antonov, Athena Asamiya, King of Dinosaurs, Ramon, Vanessa, Luong, Blue Mary, Ralf Jones, Clark Still, Leona Heidern, Ryo Sakazaki, Robert Garcia, Chris, Shermie, Mai Shiranui, King, Yashiro Nanakase, Terry Bogard, Yuri Sakazaki, Andy Bogard, Chizuru Kagura, Kyo Kusanagi, Joe Higashi, Iori Yagami, Benimaru Nikaido, Meitenkun e Shun’ei.

Altra novità riguarda la versione PC di The King of Fighters '98 Ultimate Match Final Edition che questo inverno riceverà un corposo aggiornamento che andrà a riscrivere il Netcode. Restando in ambito PC, SNK annuncia la disponibilità di SNK VS Capcom The Match of the Millennium su Steam, uscito originariamente su Neo Geo Pocket Color nel 1999, il gioco è in vendita ora a 7,99 euro.

Infine anche Neo Geo Pocket Color Selection Vol. 1 arriva su Steam, la raccolta include SNK Gals Fighters, Samurai Shodown! 2, King of Fighters R-2, The Last Blade Beyond the Destiny, Fatal Fury First Contact, Metal Slug 1st Mission, Metal Slug 2nd Mission, Dark Arms Beast Buster 1999, Crush Roller e Big Tournament Golf.