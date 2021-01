The King of Fighters 15: il nuovo trailer presenta Shun'ei

SNK ha pubblicato come promesso un nuovo trailer di The King of Fighters XV, un filmato interamente dedicato a Shun'ei, già protagonista principale della storyline di The King of Fighters XIV e ora pronto a tornare in azione.

Il trailer in realtà non svela particolari novità sul personaggio (ancora una volta doppiato da Takashi Oohara) ma permette di dare uno sguardo al modello utilizzato e al design di Shun'ei (visibile anche negli screenshot pubblicati qui sotto), inoltre è possibile vedere per la prima volta alcuni degli stage che faranno da sfondo ai combattimenti del nuovo The King of Fighters.

Le notizie su The King of Fighters 15 in realtà finiscono qui, a inizio gennaio SNK ha pubblicato un primo trailer di presentazione confermando che il gioco uscirà nel 2021 su piattaforme non meglio specificate (presumibilmente PS4 inizialmente e in seguito anche su PC, Xbox e Switch), nel corso dell'anno ne sapremo di più e altri appuntamenti comunicativi sono previsti per i prossimi mesi.

Annunciato lo scorso mese di agosto durante l'EVO 2019, il publisher giapponese ha atteso a lungo prima di svelare i primi dettagli sul progetto, dopo il buon successo di The King of Fighters 14 SNK si prenderà tutto il tempo necessario per realizzare un gioco all'altezza delle aspettative.