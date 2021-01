The King of Fighters 15 è realtà: primo trailer in 4K e immagini dei lottatori

Inizialmente previsto per il 6 gennaio, il reveal di The King of Fighters XV è slittato ma fortunatamente SNK non ci ha fatto attendere troppo e a sorpresa nella notte ha pubblicato il trailer di debutto del nuovo picchiaduro.

The King of Fighters 15 uscirà nel 2021 su piattaforme non meglio specificate, la compagnia fa sapere inoltre che un nuovo trailer arriverà la prossima settimana. Il producer Yasuyuki Oda introduce il teaser mostrando alcune dei lottatori presenti nel gioco mentre il direttore creativo Eisuke Ogura parla del comparto tecnico citando i passi avanti fatti da The King of Fighters XIV in particolare per quanto riguarda i modelli dei personaggi e gli effetti.

Il team di SNK sta lavorando duramente nonostante le difficoltà dovute alla pandemia Covid-19, lo sviluppo è comunque completo e al momento gli sviluppatori sono concentrati sull'ottimizzazione e sul polishing, l'obiettivo è quello di pubblicare The King of Fighters XV nel corso del 2021.

SNK ha in programma anche un cortometraggio animato che riprenderà lo stile degli anime anni '90, un tributo e un ringraziamento alla community di The King of Fighters che ha permesso al franchise di riprendersi un posto d'onore nel mercato dei picchiaduro a incontri.