The King of Fighters 15, Shingo inaugura la Stagione 2: tanti DLC nel 2023

Dopo i 15 lottatori DLC arrivati nel 2022 in The King of Fighters XV, il picchiaduro di SNK si prepara ad una ricchissima seconda stagione con una serie di annunci speciali.

Il team ha in particolare confermato che la Stagione 2 di The King of Fighters XV prenderà ufficialmente il via il prossimo martedì 17 gennaio 2023. Ad aprire le danze sarà il lottatore DLC Shingo Yabuki, pronto a salire sul ring per celebrare l'inizio del nuovo anno. Il combattente è stato presentato da SNK con un trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Pronto a scatenare mosse esplosive, Shingo approderà in The King of Fighters XV nel medesimo giorno di inizio della Stagione 2.Il giovane Yabuki non sarà però l'unico lottatore a debuttare nel picchiaduro nel prossimo futuro. Al contrario, SNK ha già confermato che la seconda stagione del titolo ospiterà l'aggiunta di un roster di 6 combattenti DLC. Oltre al già citato Shingo, The King of Fighters XV si appresta ad accogliere anche i seguenti personaggi:

Kim Kaphwan : con debutto in programma nel corso della primavera 2023;

: con debutto in programma nel corso della primavera 2023; Sylvie Paula Paula : con debutto in programma nel corso dell'estate 2023;

: con debutto in programma nel corso dell'estate 2023; Najd : con debutto in programma nel corso dell'estate 2023;

: con debutto in programma nel corso dell'estate 2023; Un combattente misterioso in arrivo nell' autunno 2023 ;

; Un combattente misterioso in arrivo nell'inverno 2023;

Mentre proseguono i tornei eSport dedicati a The King of Fighters XV , il picchiaduro si appresta dunque a vivere una nuova stagione ricca di contenuti.