The King of Fighters 15: SNK ha svelato nuove informazioni sul gioco, gameplay in arrivo

Ad un anno di distanza dal primo annuncio The King of Fighters 15 torna a far parlare di se. SNK ha infatti pubblicato un nuovo video che svela alcune importanti informazioni sul titolo e annuncia l'arrivo del primo gameplay trailer.

Nel filmato pubblicato oggi da SNK gli sviluppatori hanno fornito nuovi dettagli sul nuovo The King of Fighters 15 e sui personaggi che popoleranno il picchiaduro: Shun'ei farà il suo ritorno ufficiali e questa volta nelle vesti di assoluto protagonista, accompagnato da personaggi come Kyo Kusanagi e Benimaru Nikaido. Il prossimo 7 gennaio verrà poi pubblicato il trailer di gameplay che permetterà di dare un primo sguardo al gioco e nello stesso giorno verranno svelati i primi due personaggi del terzo character pass per Samurai Showdown, il primo dei quali secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe essere Gekka No Kenshi. Il video di oggi ha infine fatto da palcoscenico alla presentazione del nuovo logo che accompagnerà l'ultimo capitolo dello storico franchise.

Prima di lasciarvi al video vi ricordiamo che The King of Fighters 15 dovrebbe uscire nel 2021 per PlayStation 4, Xbox One, PC e presumibilmente per le nuove console. Non resta che attendere il 7 gennaio per saperne di più.