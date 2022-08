The King of Fighters 15, tutte le novità EVO: tanti DLC e crossplay in arrivo

Tra l'annuncio di un nuovo Fatal Fury e il primo teaser di Tekken 8, si chiude l'edizione 2022 dell'EVO Japan, torneo internazionale dedicato all'universo dei picchiaduro.

Tra le numerose novità proposte dalle software house, ha trovato spazio per l'occasione anche un interessante aggiornamento relativo al supporto posto lancio di The King of Fighters XV. Scopriamo così che il titolo accoglierà presto una nuova selezione di personaggi. Con l'esordio del DLC Team Awakened Orochi in programma per quest'oggi - lunedì 8 agosto 2022 -, avrà infatti inizio una nuova fase per il gioco.

Nei prossimi mesi, in particolare, i fan potranno accogliere una collaborazione a tema Samurai Shodown. Il nuovo DLC, battezzato Team Samurai, è infatti atteso in The King of Fighters XV nel corso dell'autunno di quest'anno. A seguire, i personaggi di Shingo Yabuki e Kim Kaphwan esordiranno nel gioco nel corso del 2023. Nel medesimo periodo, prenderà inoltre il via la Stagione II di The King of Fighters XV. Con il prossimo anno, gli autori del picchiaduro abiliteranno infine il supporto al cross-play, con i giocatori attivi sulle diverse piattaforme hardwarae che potranno dunque unire le forze in scontri all'ultima mossa.

Nel salutare il pubblico di appassionati, gli organizzatori dell'evento hanno dato l'appuntamento al prossimo anno, svelando quelle che saranno le date di svolgimento dell'EVO Japan 2023.