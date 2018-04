The King of Fighters '97 Global Match è ora disponibile su PC, ecco il trailer di lancio

Nella giornata di ieriha pubblicatosu PC via Steam. Negli Stati Uniti risulta già disponibile anche su PlayStation 4 e PS Vita, mentre l'approdo nel PlayStation Store europeo è atteso entro la giornata di domani. Si tratta della riedizione di uno degli esponenti più iconici della saga, pubblicato nel 1997 in sala giochi e poi approdato anche su Neo Geo CD, PlayStation, PlayStation 2 e Sega Saturn.

The King of Fighters '97 Global Match mette a disposizione un totale di 35 personaggi giocabili, inclusi i 6 segreti della versione NEOGEO, ora accessibili fin dall'inizio. Include le modalità Advanced ed Extra, con due differenti stili di gioco, e il multiplayer online, vero fiore all'occhiello di questa nuova edizione. Non mancano tuttavia altre novità, come la galleria degli artwork e il menu dedicato alle musiche di sottofondo.

Per l'occasione, SNK Corporation ha pubblicato il trailer che potete ammirare in apertura di notizia. Segnaliamo che il titolo è venduto al prezzo di 9,99 euro.