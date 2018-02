The King of Fighters '97 Global Match uscirà ad aprile

ha annunciato oggi che The King of Fighters '97 Global Match sarà disponibile dal prossimo mese di aprile in formato digitale su PC (via Steam e altri distributori), PlayStation 4 e Vita.

The King of Fighters '97 Global Match è una riedizione del titolo omonimo con l'aggiunta del supporto per gli scontri online e delle modalità Advance e Extra, ognuna caratterizzata da uno stile di combattimento ben distinto.

Da segnalare il supporto Cross-Play per le versioni PlayStation 4 e Vita, mentre non è chiaro se il gioco supporterà anche l'opzione Cross-Buy. Al momento, SNK non ha diffuso una data più precisa, oltre alla finestra di lancio, restiamo quindi in attesa di ulteriori dettagli in merito.