ha confermato che ad aprile il roster disi aggiornerà con l'arrivo di quattro nuovi lottatori, tra cui, già svelato nelle scorse settimane con un teaser trailer.

Il gentleman Oswald sarà il primo dei quattro nuovi personaggi in arrivo ad aprile, mistero invece sugli altri tre eroi che andranno a rinforzare il roster del picchiaduro targato SNK, restiamo in attesa di ulteriori dettagli in merito.

The King of Fighters XIV è disponibile su PlayStation 4, PS4 Pro e PC Windows (via Steam), da tempo si parla di un possibile arrivo del gioco su Nintendo Switch ma SNK non ha ancora confermato nulla a riguardo.