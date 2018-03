The King of Fighters XIV: Najd è ora disponibile come DLC; Nuovo stage ad aprile

è fiera di annunciare oggi la pubblicazione di un nuovo personaggio incluso in un DLC a pagamento,, e il nuovo stagein arrivo ad aprile 2018 per la versione PlayStation 4 di The King of Fighters XIV (KOF XIV).

Personaggi e stage creati dai fan arrivano in KOF XIV!

Manga Productions ha indetto una design competition Settembre 2017 per i fan del Medio Oriente sui canali di SNS. SNK e Manga Productions hanno poi fatto squadra per selezionare il desing più originale e interessante. SNK ha sviluppato il personaggio e lo stage così come sono stati immaginati dai ragazzi del Medio Oriente, i quali saranno presto disponibili!

Manga Productions

Manga Productions è un’ azienda affiliata della Fondazione Principe Mohammed bin Salman “Misk” nel Regno dell’Arabia Saudita. E’ focalizzata nelle produzioni animate e nello sviluppo di videogame con contenuti creativi e positivi indirizzati a differenti gruppo sociali locali e internazionali. Manga Productions cerca di lanciare diversi videogame e progetti d’animazione per promuovere idee provenienti dall’Arabia Saudita e da altre nazioni attraverso produzioni con messaggi internazionali con una produzione unica e professionale.

Essam Bukhary, CEO presso Manga Production, ha dichiarato: "Sono estremamente fiero della nostra collaborazione con SNK per la creazione del personaggio e dello stage ideati dai talentuosi ragazzi in Arabia Saudita. Speriamo che questo generi più opportunità per i giovani sviluppatori di videogame nelle nazioni del Medio Oriente come in Arabia Saudita. Speriamo inoltre, che i fan in Giappone e in tutto il mondo apprezzino queste nuove creazioni".

Un personaggio tutto nuovo, Najd

Studentessa universitaria di giorno, combattente di notte, protegge i suoi cittadini indossando una Abaya (indumento tradizionale Saudita) con straordinari poteri. Ayaka Fukuhara è la voce ufficiale di questo personaggio.

Profilo di Najd

Najd è una ragazza molto tranquilla che indossa una Abaya con straordinari poteri. Di notte la indossa e si traforma in una vigilante che combatte il crimine per proteggere i suoi cittadini.

In contrasto con il suo misterioso aspetto è una normale studentessa universitaria durante il giorno.

Un nuovo stage, Riyadh

Riyadh, la capitale dell’Arabia Saudita, arriverà nel gioco come nuovo stage con un interessante mix di stili moderni e tradizionali. Presenta la fortezza di Masmak in primo piano con moderni grattacieli sullo sfondo. Lo stage di Riyadh sarà disponibile gratuitamente con la Versione 3.0 aggiornata disponibile ad aprile 2018.

Un personaggio del DLC ancora da annunciare!

Ci saranno 4 personaggi nel DLC in arrivo con la Versione 3.0 aggiornata, programmata per aprile 2018 inclusi i già annunciati Oswald, Heidern e Najd. In questo modo il roster avrà ben 58 personaggi giocabili! Il personaggio finale del DLC verrà annunciato prossimamente! Rimani sintonizzato per ulteriori informazioni!