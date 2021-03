The King of Fighters XV: Andy Bogard fa il suo ritorno nel nuovo trailer

Il roster di The King of Fighters XV diventa sempre più ricco. Attraverso un nuovo trailer SNK conferma che Andy Bogard, iconico personaggio della serie e apparso per la prima volta nel 1991 come personaggio giocabile di Fatal Fury, farà il suo ritorno nell'atteso quindicesimo capitolo della serie.

Il filmato mette in mostra tutta la sua potenza, alternando attacchi pesanti e spettacolari mosse speciali. Con l'aggiunta di Andy sono al momento 11 i personaggi confermati ufficialmente per il prossimo capitolo della serie. Tra questi, presenti personaggi storici quali Kyo Kusanagi (che potete vedere in azione in questo trailer di The King of Fighters XV dedicato a Kyo Kusanagi), Mai Shiranui, Benimaru Nikaido e Iori Yagami. Non è ancora chiaro quanto sarà corposo il roster del gioco completo, sebbene non sia da escludere una quantità di personaggi corposa e magari in linea con gli oltre 50 lottatori presenti nel precedente The King of Fighters XIV.

The King of Fighters XV è previsto per il 2021, in un periodo ancora non meglio preciso. SNK inoltre non ha ancora confermato su quali piattaforme debutterà il suo nuovo Picchiaduro, lasciando quindi il mistero sull'arrivo o meno del gioco su console next-gen. In attesa di conferme, potete intanto leggere la recensione di The King of Fighters XIV e ripassare così pregi e difetti del precedente episodio.