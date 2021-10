The King of Fighters XV: annunciato l'Open Beta Test su PS5 e PS4

Il PlayStation State of Play del 27 ottobre 2021 è stata l'occasione per rivedere in azione anche The King of Fighters XV, il prossimo capitolo della storica serie di picchiaduro firmata SNK in arrivo su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X/S il 17 febbraio 2022.

Il nuovo trailer non solo rivela la presenza di un nuovo personaggio, Dolores, che porta così a 33 il numero di lottatori attualmente confermati per il gioco (che ricordiamo avrà 39 personaggi al lancio), ma annuncia anche l'arrivo dell'Open Beta Test in Europa a partire dalle ore 04:00 del 20 novembre 2021 e fino alle 15:59 del successivo 22 novembre. Il Beta Testa metterà a disposizione 8 personaggi giocabili e sarà possibile prendere parte a sfide online in Casual Match e Room Match, oltre a mettere a disposizione anche una modalità pratica accessibile offline, così da prepararsi al meglio per i combattimenti con gli altri giocatori sparsi per il mondo.

L'Open Beta Test di The King of Fighters 15 novembre si svolgerà solo su PlayStation 5 e PS4, nessuna menzione invece per PC e Xbox Series X/S, sebbene non sia da escludere che una prova simile venga realizzata anche per le altre due piattaforme in futuro. In attesa di provare con mano il prossimo titolo SNK, godetevi questo cosplay di Mai Shiranui da The King of Fighters 15.