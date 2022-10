The King of Fighters XV, annunciato torneo online ufficiale SNK REGIONAL BOUTS

Dopo avere seguito le novità EVO per The King of Fighters XV, SNK Corporation ha un grande annuncio per il suo picchiaduro di riferimento: la software house è fiera di annunciare il torneo online ufficiale di The King of Fighters XV (KOF XV), SNK REGIONAL BOUTS.

La competizione in questione è, stando a quanto comunicato, una serie ufficiale di tornei online di KOF XV organizzata direttamente da SNK Corporation che si terrà in sette regioni (Nord America, Sud America, Brasile, Europa, Medio Oriente, Asia orientale e Sud-est asiatico). Da ogni regione emergeranno, dunque, dei campioni regionali.

La prima competizione avrà luogo il 5 novembre 2022 nel sud-est asiatico, mentre le successive seguiranno ogni sette giorni passando in ordine per Brasile, Medio Oriente, America Latina, Nord America, Europa (il 10 dicembre 2022) e l’Asia orientale tra sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022.

L'importo del montepremi e il numero di vincite agli SNK REGIONAL BOUTS varieranno a seconda del numero di partecipanti a ciascun torneo. Sarà disponibile anche il crowdfunding tramite il sito web di crowdfunding e-sport Matcherino, partendo da premi in denaro per la Top 8 nel caso in cui ci siano meno di 100 partecipanti. Per i tornei più grandi, oltre i 200 giocatori, ci saranno invece premi per la Top 16.

