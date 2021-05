The King of Fighters XV: arrivano Ralf e Clark con uno stage ispirato a Metal Slug

L'ultimo trailer diffuso da SNK per il suo atteso The King of Fighters XV è stato pieno di sorprese per i fan: non solo è stata confermata ufficialmente la presenza di altri due iconici lottatori della serie come Ralf Jones e Clark Still, ma arrivano accompagnati da uno stage che omaggia il mai dimenticato Metal Slug.

I due soldati mettono in mostra le loro ben note combo e mosse speciali combattendo sullo sfondo di uno scenario desertico che richiama alla mente l'analogo primo livello del celebre Metal Slug 2 (e relativa espansione Metal Slug X): più attenti noteranno numerosi riferimenti alla serie run & gun nata in sala giochi nel 1996, come i prigionieri con barba e capelli lunghi, il barile esplosivo "Danger" e alcune delle armi più famose quali l'Heavy Machinegun (H) e il Rocket Launcher (R). Sparsi lungo lo scenario numerosi relitti di artiglieria appartenuta all'esercito del Generale Morden, raffigurato con l'iconica "X" dipinta sui suoi sottoposti e relativi armamentari bellici. Infine, non manca nemmeno un carrarmato Metal Slug abbandonato in mezzo alla sabbia, concludendo così l'omaggio alla serie.

Ralf e Clark del resto sono stati protagonisti anche di alcuni capitoli del franchise sparatutto, venendo introdotti per la prima volta in Metal Slug 6 e facendo il loro ritorno anche in Metal Slug 7 su Nintendo DS. Con la loro aggiunta il roster di KOFXV arriva a 21 personaggi finora confermati. I due si riuniscono a Leona Heidern riformando così il Team Ikari, a sua volta riferimento ad un'altra storica serie SNK, Ikari Warriors. Di recente è stato intanto mostrato il video gameplay di Metal Slug Awakening che riporterà in scena il brand nel prossimo futuro. Avete invece visto il trailer di Mai Shiranui di The King of Fighters XV?