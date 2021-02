The King Of Fighters XV: Kyo Kusanagi combatte nel nuovo trailer

SNK continua ad alimentare l'attesa nei confronti di The King Of Fighters XV diffondendo con regolarità nuovi trailer che presentano i protagonisti del nuovo episodio. Ad entrare in azione è adesso Kyo Kusanagi, storico personaggio della serie presente sin dal primo capitolo uscito nel 1994.

Il filmato mostra il consueto concentrato di azione e spettacolarità tipica della serie, con Kyo che si esibisce nel suo classico repertorio di mosse, dando infine sfoggio del suo nuovo attacco finale pensato per questo quindicesimo capitolo. Si tratta del sesto personaggio presentato ufficialmente da SNK sin dall'annuncio del titolo, dopo il trailer di Shun'ei di Final Fantasy 15 pubblicato la scorsa settimana.

The King Of Fighters XV non ha ancora una data d'uscita precisa, ed è al momento previsto nel corso di un generico 2021. Inoltre, non ci sono ancora conferme ufficiali su quali saranno le piattaforme che ospiteranno il gioco. L'ultimo episodio dell'iconica serie di picchiaduro arrivato sul mercato è stato The King Of Fighters XIV, uscito su PlayStation 4 nel 2016 per poi debuttare anche su altre piattaforme negli anni successivo. In attesa di scoprire tutte le sorprese che riserverà il nuovo capitolo, la recensione di The King Of Fighters XIV può essere utile per scoprire la più recente iterazione del franchise SNK. Final Fantasy XV è atteso per il 2021 su piattaforme non ancora annunciate.