The King of Fighters XV: Mai Shiranui in azione nel nuovo trailer

Continuano ad essere annunciati un poco alla volta i personaggi che comporranno il roster dell'atteso The King of Fighters XV: ad aggiungersi al cast è adesso un altro personaggio storico della serie, trattasi dell'esperta di ninjutsu Mai Shiranui, apparsa per la prima volta in Fatal Fury 2 nel lontano 1992.

Il trailer ci mostra quanto l'affascinante Mai sia in splendida forma anche per questa nuova iterazione della serie, dove sfoggia un repertorio di mosse tanto spettacolare quanto letale, dando poi vita a combo devastanti e mosse finali di grande impatto. Con il suo arrivo sono attualmente 15 i lottatori confermati ufficialmente per The King of Fighters XV, ma è lecito aspettarsi ulteriori annunci nelle prossime settimane: i roster offerti dalla serie nel corso dei quasi due decenni di tornei e combattimenti sono sempre stati generalmente molto numerosi proprio per venire incontro alla caratteristica principale del gioco, che mette a confronto tra loro squadre di tre membri ciascuna. L'ampia selezione di personaggi messa a disposizione per i giocatori ha così permesso di dare sempre vita a combinazioni di team e stili di combattimento unici nel panorama dei Picchiaduro.

Quali altri volti noti si aggiungeranno alla rissa e quali saranno le new entry. In attesa di nuovi trailer ricordiamo che The King of Fighters XV è atteso per il 2021, sebbene al momento non ci sia una data più specifica e ancora non siano state annunciate le console sulle quali il gioco farà il suo esordio.