The King of Fighters XV è in preordine su Amazon al prezzo minimo garantito

The King of Fighters XV è un picchiaduro a incontri in fase di sviluppo da parte di SNK, dal titolo si evince che è il quindicesimo titolo della serie The King of Fighters, l'uscita è confermata per il 17 febbraio 2022, rinviato a causa della pandemia COVID-19.

Il gioco eredita dalla serie il tradizionale scontro 3 contro 3, saranno presenti anche nuove modalità finora inedite. Nei sfrenati combattimenti avremo la possibilità di scegliere i combattenti da un ricco roster di ben 39 personaggi, rivedremo i volti classici già famosi, vecchie glorie riportate in auge e nuovissimi combattenti.

Su Amazon come sempre i giochi in preordine godono della prenotazione al prezzo minimo garantito, che ci permette di risparmiare se il prezzo del gioco dovesse calare (anche solo per un minuto) dal giorno del preordine a quello della data di uscita. Non dovremo fare assolutamente nulla, Amazon addebiterà in automatico il prezzo più basso, pertanto se siete fan della serie, il nostro consiglio è quello di preordinare subito il gioco, in caso cambiaste idea, cancellare l'ordine è estremamente facile e veloce.

Di seguito i link ai preordini:

Il capitolo precedente, The King of Fighters XIV, è acquistabile in questo momento a questo link a 39,57 euro in versione PlayStation 4, riproducibile anche su PlayStation 5.