The King of Fighters XV, pronti a combattere su PS4 e PS5? Date e contenuti dell'Open Beta

In previsione dell'imminente partenza dell'Open Beta di The King of Fighters XV, i ragazzi di SNK Corporation e le alte sfere di Koch Media si riaffacciano sui social per delineare il quadro completo dei contenuti accessibili durante la prova che si terrà tra pochi giorni in esclusiva su console PlayStation.

La software house giapponese si dice ormai pronta a salire sul ring virtuale della Beta del quindicesimo capitolo maggiore della storica serie picchiaduro insieme a tutti i fan del genere che, su PS4 e PS5, proveranno in anteprima una generosa porzione della sua offerta ludica finale.

I server dell'Open Beta di The King of Fighters XV saranno attivi dalle ore 04:00 italiane di sabato 20 novembre alle ore 15:59 di lunedì 22 novembre. I partecipanti ai test potranno menare mazzate nel fighting game di SNK nelle modalità offline Versus, Training e Tutorial, per poi mettere a frutto l'esperienza acquisita e mostrare al mondo di che pasta è fatto il proprio combattente preferito nelle arene online di Casual Match e Room Match.

A proposito di combattenti, eccovi il roster completo dei personaggi giocabili nella Beta:

Dolores

Shun’ei

Kyo Kusanagi

Iori Yagami

Chizuru Kagura

Yashiro Nanakase

Shermie

Chris

Tutti i lottatori dell'Open Beta saranno utilizzabili senza alcuna limitazione: sarà quindi possibile selezionarli in ciascuna delle modalità online e offline proposte dalla prova. I test che SNK condurrà nel corso di questa importante Beta saranno di fondamentale importanza per la finalizzazione dello sviluppo e nel bilanciamento del gameplay che sperimenteremo dal 17 febbraio 2022 con il lancio ufficiale di The King of Fighters 15 su PC, PS4, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.