Samurai Shodown e The King of Fighters XV: SNK presenta le nuove lottatrici

SNK ha approfittato della nuova edizione della Japan Fighting Game Publishers Roundtable per svelare le novità in merito a due dei suoi picchiaduro: Samurai Shodown, già disponibile sul mercato, e The King of Fighters XV, in uscita quest'anno.

Tanto per cominciare, scopriamo che la prima lottatrice del Season Pass 3 di Samurai Shodown, Cham Cham, verrà messa a disposizione via DLC il prossimo 16 marzo. L'energica e ottimista sorella di Tam Tam ha fatto la sua prima apparizione in Samurai Shodown, e adesso si appresta ad arrivare anche nell'ultimo capitolo della serie anticipata dal trailer che potete visionare in apertura di notizia. Il Season Pass 3 di Samurai Shodown proseguirà prossimamente con altri tre personaggi, tra cui Hibiki Takane di The Last Blade 2 e un misterioso personaggio in arrivo da Guilty Gear. Samurai Shodown è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Epic Games Store.

Prosegue, intanto, il reveal del roster di The King of Fighter XV. Dopo averci presentato Joe Higashi,, Benimaru Nikaido, Meitenkun, Shun’ei, Iori Yagami e Kyo Kusanagi, SNK introduce Chizuru Kagura, che assieme agli ultimi due va a comporre il Team Sacred Treasures. The King of Fighters XV, ricordiamo, è atteso nel 2021 ma le piattaforme di destinazione non sono ancora state rivelate.