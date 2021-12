The King of Fighters XV, seconda open beta al via: le finisher mostrate in video

Dopo la prima open beta di The King of Fighters XV, SNK si prepara all'esordio della seconda open beta per il suo atteso picchiaduro, in arrivo il prossimo 17 febbraio 2022 su PC, PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox Series X/S.

Per quanto riguarda i giocatori europei, la nuova prova sarà disponibile a partire dalle ore 4:00 di sabato 18 dicembre 2021, e proseguirà fino alle 15:59 di lunedì 20 dicembre. Per l'occasione gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo trailer incentrato sulle Climax Super Special Moves degli otto lottatori disponibili nella beta (e tutti diversi rispetto alla precedente versione dimostrativa). Queste mosse finali risultano essere altamente spettacolari e coreografiche, come da tradizione nella serie SNK, ed infliggeranno ingenti danni in combattimento ogni volta che verranno mandate a segno.

Di seguito ecco invece la lista degli otto personaggi a disposizione dei giocatori:

Terry Bogard

Blue Mary

Ryo Sakazaki

K'

Meitenkun

Antonov

Isla

Khronen

Ricordiamo che, come già accaduto in occasione della precedente, l'open beta di The King of Fighters XV sarà disponibile solo su PS4, PS5 e PC, nulla è invece previsto per gli utenti Xbox Series X/S che dovranno quindi aspettare l'uscita del gioco completo oppure eventuali versioni di prova pensate ad hoc per la console Microsoft. Pronti a scatenare le vostre migliori combo ancora una volta?