The King of Fighters XV: SNK conferma l'uscita su PS5 e Xbox Series X/S

Nonostante fosse stato annunciato ufficialmente in occasione dell'EVO 2019, finora SNK non aveva mai comunicato in via ufficiale su quali sistemi The King of Fighters XV avrebbe visto la luce. Lo studio giapponese nel corso degli scorsi mesi si è concentrata sulla realizzazione di vari trailer che hanno mostrato un poco alla volta parte del roster.

Adesso sappiamo con certezza dove sarà possibile giocare il quindicesimo capitolo principale della storica serie di Picchiaduro incentrata su combattimenti a squadre 3 contro 3: KOF XV vedrà la luce su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, oltre ad esordire anche sulla vecchia generazione rappresentata da PS4 e Xbox One. Ciò renderà quindi il nuovo capitolo uno dei primi Picchiaduro a fare il suo esordio su next-gen, oltre a segnare il ritorno della serie su Xbox: il precedente capitolo, The King of Fighters XIV, è stato infatti esclusiva console PS4. Su PC è invece confermato il futuro arrivo sia su Steam che sull'Epic Games Store.

Originariamente previsto per quest'anno, The King of Fighters 15 è stato rimandato al 2022, con gli sviluppatori che si sono scusati con i fan per non essere riusciti a rispettare la tabella di marcia prevista. Un'uscita posticipata che consentirà però a SNK di perfezionare la sua nuova opera in vista del lancio previsto attualmente per il primo trimestre del prossimo anno. Attualmente sono 24 i lottatori confermati ufficialmente per il gioco: di seguito eccovi il trailer di The King of Fighters XV dedicato a Ralf e Clark.