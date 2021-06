The Knight of Nephiart, un RPG in Realtà Virtuale, anche su PS VR: il reveal trailer

In attesa di scoprire quelle che saranno le caratteristiche tecniche di PlayStation VR 2 in termini di risoluzione e funzionalità, i team di sviluppo dediti alla Realtà Virtuale continuano a supportare il primo PS VR, oltre ai più recenti dispositivi per PC.

Tra i nuovi annunci in campo VR, troviamo anche un gioco di ruolo sviluppato dagli autori di VR RPG. Il team di sviluppo giapponese, con sede in quel di Kyoto, ha in passato apposto la propria firma sul titolo in Realtà Virtuale The Knight of Queen. Ora, a distanza di alcuni anni, la software house propone il nuovo The Knight of Nephiart, avventura dalla natura esclusivamente single player e pensata per essere fruita nel quadro dell'immersività proposta dalla Realtà Virtuale.



Strutturato in un gioco di ruolo, il titolo si è mostrato per la prima volta in azione grazie ad un reveal trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Al momento, The Knight of Nephiart è privo di una data di lancio precisa, ma VR RPG ha già confermato che il titolo raggiungerà i lidi del mercato videoludico nel corso della primavera del 2022. Sul fronte delle piattaforme supportate, il team ha elencato PlayStation VR, Steam VR, il primo Oculus Quest e Oculus Quest 2.