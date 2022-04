The Knight Witch: Team17 svela il metroidvania in salsa bullet hell

Dopo aver fatto la felicità dei fan di soulslike mostrando un video gameplay di Thymesia, Team17 guarda in direzione dei patiti di avventure in stile Hollow Knight svelando ufficialmente The Knight Witch, un progetto che ibrida i metroidvania e gli sparatutto bullet hell.

Sviluppato da Super Awesome Hyper Dimensional Mega Team, The Knight Witch offre agli appassionati del genere l'opportunità di esplorare la città sotterranea di Dungeonidas per andare a caccia di mostri insieme a Rayne, una strega in erba desidera di mettersi alla prova per guadagnarsi i galloni della Maga di Corte.

L'esplorazione di Dungeonidas offrirà alla protagonista tutte le sfide di cui ha bisogno per acquisire l'esperienza necessaria a proseguire la battaglia contro le creature che hanno invaso la sua città natale. Il peculiare sistema di progressione escogitato dagli sviluppatori per evolvere le abilità di Rayne si baserà sull'utilizzo di un mazzo di Carte Incantesimo, ciascuna delle quali sarà in grado di offrire alla nostra alter-ego dei poteri unici da combinare con le altre abilità.

Prima di lasciarvi al video di annuncio e alle prime immagini ingame di The Knight Witch, vi informiamo che il lancio della nuova esperienza metroidvania/shoot'em up del Team17 è previsto più avanti nel 2022 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione ottimizzata du PlayStation 5 e Xbox Series X/S.