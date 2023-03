The Lamplighters League: l'avventura strategica si presenta su PC, Xbox e Game Pass

I recenti leak sul reveal di The Lamplighters League vengono confermati da Paradox Interactive nel con l'annuncio ufficiale della nuova avventura di Harebrained Schemes destinata ad approdare nel 2023 su PC, Xbox Series X/S e dal day one su Game Pass.

Il filmato di presentazione che ha aperto il Paradox Announcement Showcase del 6 marzo ha confermato le similitudini tra la nuova esperienza strategica degli autori di Battletech e Shadowrun e opere dalla forte impronta tattica come XCOM e Marvel Midnight Suns.

The Lamplighters League cala i giocatori in una versione alternativa degli anni '30 del secolo scorso per fargli indossare i panni dei Lamplighters, un gruppo di guerrieri incaricato di arginare le attività portate avanti su scala globale dal culto oscuro della Corte dei Banditi.

Nel corso della campagna principale sarà possibile potenziare e customizzare ogni membri della propria squadra, evolvendone le abilità partecipando a missioni piene di colpi di scena contro nemici che adatteranno le proprie strategie a quelle dei Lamplighters.

Date perciò un'occhiata ai video e alle prime immagini di The Lamplighters League e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo 'avventuroso' strategico a turni.