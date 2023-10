The Lamplighters League è una delusione per Paradox: il flop può costare oltre 20$ milioni

The Lamplighters League, lo strategico di Paradox Interactive su PC e Xbox Game Pass, è stato un insuccesso commerciale. A dichiararlo è Fredrik Wester, CEO of Paradox Interactive.

Le vendite dell'avventura sviluppata da Harebrained Schemes e ambientata in una versione alternativa degli anni '30, infatti, si sono dimostrate al di sotto delle aspettative del publisher svedese, il che ha causato un costo significativo nel quarto trimestre del 2023.

"The Lamplighters League è un gioco divertente con molti punti di forza. Anche se vediamo numeri di giocatori moderatamente positivi nei servizi in abbonamento, la ricezione commerciale è stata troppo debole, il che è francamente una grande delusione", ha dichiarato Wester.

Sfortunatamente, ciò potrebbe tradursi in una perdita di quasi 22 milioni di dollari. Un video ci mostra come The Lamplighters league si presenta su PC, Xbox e Game Pass, ma le ragioni del flop potrebbero andare ben al di là del gameplay stesso. L'uscita nell'affollato periodo di ottobre, ad esempio, potrebbe non aver giovato.

Il numero uno di Paradox, comunque, non si perde d'animo: "I progetti dei giochi sono per loro natura sempre rischiosi, ma abbiamo performato al livello che avremmo dovuto. È doloroso ma ci rende più desiderosi di rimboccarci le maniche e fare di meglio."

Vi ricordiamo che The Lamplighters League è disponibile dal 3 ottobre 2023 su PC, Xbox Series X/S e su Game Pass.