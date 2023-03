The Lamplighters League: un leak svela l'avventura strategica di Paradox per PC e Xbox

Un importante leak condiviso dalla redazione di Insider-Gaming svela The Lamplighters League, una delle World Premiere che del Paradox Announcement Show organizzato dal publisher e sviluppatore svedese in collaborazione con Microsoft e il team Xbox.

Il ricco materiale multimediale condiviso dalle "gole profonde" di Insider-Gaming descrive The Lamplighters League come un'avventura strategica con visuale dall'alto caratterizzata da un gameplay non troppo dissimile da quello di opere come XCOM e il recente Marvel Midnight Suns.

Stando a quanto svelato dai leaker, si tratterebbe del titolo di Harebrained Schemes (gli autori di Battletech e Shadowrun) preannunciato da Paradox come sorpresa dello show che si terrà ufficialmente a partire dalle ore 18:00 di oggi, lunedì 6 marzo. Il titolo è ambientato in una versione alternativa degli anni '30 e si focalizza sulle gesta compiute dai Lamplighters, i seguaci di un ordine segreto chiamato a fronteggiare la minaccia alla pace mondiale rappresentata dal culto oscuro della Corte dei Banditi.

I combattimenti a turni da svolgersi nella cornice di ambientazioni sempre varie avranno per protagonisti i membri di una coraggiosa squadra di personaggi, ciascuno con un proprio set di abilità tattiche e una storia profonda da sviscerare nel corso di una campagna principale ricca di colpi di scena. La commercializzazione di The Lamplighters League dovrebbe avvenire nel 2023: le uniche piattaforme indicate da Insider-Gaming sono PC e Xbox Series X/S, ma ne sapremo di più durante il Paradox Announcement Show.