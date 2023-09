The Lamplighters League, preload attivo su Series X/S per l'esclusiva Xbox

Nella prima metà dell'anno, l'avventura strategica The Lamplighters League si è presentata su PC, Xbox e Game Pass. La prossima esclusiva della line-up Xbox in uscita al day one su Game Pass è prossima al suo approdo: mancano solo tre settimane al lancio di The Lamplighters League in pompa magna. Pronti al prossimo gioco di Paradox Interactive?

Dopo aver scoperto la data dello strategico The Lamplighters League all'inizio dell'estate, è tempo di prendere parte al preload del titolo. A partire dalla giornata di oggi è possibile scaricare anticipatamente The Lamplighters League su Xbox Series X/S. Il peso del progetto si attesta sui 16 GB, seppur sia necessario tenere conto di possibili variazioni a causa delle patch correttive in uscita nel corso dei giorni e delle settimane a venire.

Il momento di reclutare nuovi membri nella nostra squadra per dare la caccia a The Banished Court si avvicina. Siete pronti a farvi strada a colpi di pistola? "Attraversa luoghi emozionanti in tutto il mondo e cerca di avere la meglio sui tuoi nemici in combattimenti strategici a turni. Se giochi bene le tue carte, potresti addirittura salvare il mondo". Sviluppato da Harebrained Schemes, il team dietro la creazione di Shadowrun Trilogy, The Lamplighters League si prospetta essere un'avventura alquanto interessante per i possessori di una piattaforma dell'ecosistema Xbox e per gli abbonati a Game Pass.