The Lamplighters League: lo strategico ha una data su PC e Xbox Game Pass

L'Xbox Games Showcase Extended offre a Paradox Interactive la vetrina mediatica ideale per l'annuncio della data di lancio di The Lamplighters League, la nuova avventura strategica sviluppata da Harebrained Schemes e destinata ad approdare su PC, Xbox Series X|S e dal day one nel catalogo del Game Pass.

The Lamplighters League proietta gli appassionati di strategici in stile XCOM e Marvel Midnight Suns in una versione alternativa degli anni '30 del secolo scorso: il compito dei giocatori è quello di entrare a far parte di una società segreta incaricata di proteggere l'umanità dalla minaccia rappresentata dal culto oscuro della Corte dei Banditi.

Il completamento degli obiettivi delle missioni principali e delle attività secondarie garantirà l'accesso a nuovi potenziamenti ed elementi per la customizzazione dei membri della propria squadra, con tanto di abilità da evolvere e di tratti da acquisire abbattendo gli sgherri della Corte dei Banditi.

Il nuovo trailer dell'Xbox Showcase Extendend fissa il lancio di The Lamplighters League al prossimo 3 ottobre, tanto su PC quanto su Xbox Series X|S con ingresso immediato nella ludoteca del Game Pass. Nel corso dell'ultimo evento di Microsoft è stato svelato anche High on Knife, il primo DLC di High on Life.