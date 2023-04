The Lara Croft Collection è stata classificata per Nintendo Switch, il lancio è vicino?

In queste ore l'Entertainment Software Rating Board, organizzazione che si occupa della classificazione dei videogiochi per il mercato nordamericano, ha aggiunto al proprio database The Lara Croft Collection, raccolta presumibilmente comprendente le due avventure cooperative aventi per protagonista la nota archeologa.

La descrizione ufficiale offerta dall'ESRB non nomina i singoli prodotti inclusi nella raccolta, limitandosi ad indicare la presenza di "due giochi d'azione e avventura nei quali i giocatori aiutano Lara Croft e i suoi alleati a cercare degli antichi artefatti e fermare gli dei intenzionati a distruggere il mondo"- Appare in ogni caso palese che i due titoli siano Lara Croft and the Guardian of Light e Lara Croft and the Temple of Osiris, due giochi cooperativi con visuale dall'alto lanciati per la prima volta nel 2010 e nel 2014, rispettivamente.

L'arrivo dei due titoli su Nintendo Switch era già stato confermato sul finire del 2022 da Feral Interactive, che si sta occupando dei lavori di conversione in vece di Crystal Dynamics. Lo scorso dicembre la compagnia di sviluppo britannica aveva anticipato un lancio nel 2023 senza comunicare date precise, ma la recente classificazione da parte di ESRB suggerisce che il debutto potrebbe essere vicino. Guardian of Light e Temple of Osiris segneranno dunque il debutto di Lara Croft su Nintendo Switch, che ad oggi, ad oltre sei anni dal lancio, non ha mai ospitato le avventure dell'archeologa più famosa della storia dei videogiochi.