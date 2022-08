The Las of Us Parte 1, ancora leak: Ellie omaggia God of War Ragnarok e altre IP Sony

Dopo i leak lagati all'inclusione di una nuova opzione per la modalità Performance di The Last of Us: Parte I, il remake dell'avventura di Ellie e Joel torna ad essere colpito da rumor e indiscrezioni.

Una nuova serie di immagini leak, in particolare, svela diversi dettagli legati alle opzioni di personalizzazione disponibili per la giovane protagonista. Stando agli screenshot che potete osservare in calce a questa news, sembra infatti che Ellie avrà a disposizione un nutrito guardaroba, all'interno del quale spiccano diversi omaggi all'universo PlayStation. Tra le T-Shirt a disposizione della ragazza, troviamo infatti magliette ispirate a God of War: Ragnarok, Shadow of the Colossus, Sly Cooper, Resistance, Ghost of Tsushima, Horizon: Zero Dawn, Horizon: Forbidden West e Returnal.



In aggiunta, un'ulteriore immagine leak consente di realizzare un nuovo confronto tra l'originale The Last of Us e The Last of Us: Parte I. Disponibile anch'essa direttamente in calce a questa news, l'immagine immortala i devastati scenari urbani che attendono Ellie e Joel nell'universo post-apocalittico dipinto dagli sviluppatori di Naughty Dog.



In attesa della recensione di The Last of Us: Parte I e del debutto del gioco su PlayStation 5 e, in seguito, PC, sembra che l'ondata di leak che ha colpito Naughty Dog non sia ancora destinata ad arrestarsi.