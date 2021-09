The Last of Us: dei contenuti del tutto nuovi saranno svelati il 26 settembre

Fervono i preparativi per il The Last of Us Day, ricorrenza annuale che celebra la serie di Naughty Dog: la data del 26 settembre non è stata scelta a caso, dal momento che coincide con l'inizio della pandemia di Cordyceps che ha messo in ginocchio il mondo fittizio immaginato dai cagnacci.

In vista dell'evento di quest'anno, il PlayStation Gear Store si è arricchito con numerosi nuovi oggetti di merchandising, tra i quali spiccano capi d'abbigliamento (come la prima t-shirt ufficiale di Abby), articoli per la casa e ben due chitarre personalizzate della Taylor, con tanto di plettri e fibbie a tema. In aggiunta ai nuovi articoli, Sony offre anche uno sconto del 20% su tutti i prodotti di The Last of Us messi in vendita sul PlayStation Gear Store in passato.

Tutto molto bello, ma a quanto pare c'è dell'altro, come anticipato da Joshua Bradley, Designer of Communications per Naughty Dog. Il responsabile della comunicazione ha chiaramente avvertito che alle ore 18:00 del 26 settembre - in pieno The Last of Us Day - verranno svelati alcuni contenuti completamente nuovi legati alla serie.

L'immaginazione dei fan, ovviamente, ha già cominciato a volare. Cosa hanno in serbo per noi i cagnacci? È davvero difficile prevederlo in mancanza di indizi più chiari (sappiamo solo che questi contenuti non avranno nulla a che vedere con il merchandise), ma la comunità spera nell'annuncio della componente multigiocatore di The Last of Us, che a giudicare dai recenti movimenti dello studio parrebbe essersi trasformata in un gioco stand-alone. E se invece si trattasse di un first-look della serie di The Last of Us attualmente in sviluppo con la collaborazione di HBO?