The Last Campfire: finestra di lancio e trailer per il gioco degli autori di No Man's Sky

Nel corso del Nintendo Switch - Indie World Showcase, Sven Burgess e Sean Murray di Hello Games - studio divenuto celebre per No Man's Sky - sono intervenuti per mostrare un nuovo trailer di The Last Campfire, il loro nuovo gioco annunciato nel corso della cerimonia di premiazione dei Game Awards 2018.

Il filmato ha anche rappresentato il pretesto perfetto per annunciare la finestra di lancio del gioco, fissata per l'estate del 2020 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Swiutch. Trovate il trailer in cima a questa notizia, buona visione!

The Last Campfire è un'avventura che racconta la storia di un Ember intrappolato in luogo enigmatico, alla ricerca di risposte e, soprattutto, di un modo per tornare a casa. L'evocativa ambientazione sarà caratterizzata da luoghi selvaggi e antiche rovine popolate da strane creature e persone smarrite.

Lo sviluppo è nelle mani di alcune personalità che in passato hanno lavorato a LostWinds, un gioco lanciato nel 2008 su Nintendo Wii e poi approdato nel 2011 su iOS e nel 2016 su PC. All'epoca dell'annuncio, Hello Games ha descritto questo progetto come un "corto", per il quale sta seguendo un approccio ispirato alla Pixar: esattamente come la celebre casa di produzione, anche il team inglese sta permettendo ai suoi creativi di esprimersi in progetti di dimensioni più contenute.