The Last Campfire: il gioco dei creatori di No Man's Sky esce domani, ecco i dettagli

The Last Campfire, il nuovo gioco dai creatori di No Man's Sky, si presenta sulle pagine del PlayStation Blog in vista dell'imminente uscita prevista per domani. A raccontarne le caratteristiche è lo stesso fondatore di Hello Games, Sean Murray.

Come si legge nel post, accompagnato dal trailer commentato dagli sviluppatori, The Last Campfire è il progetto secondario di Hello Games che ha l'obbiettivo di portare i giocatori in un vasto mondo tutto da esplorare e pieno di enigmi. The Last Campfire "è un gioco sulla perdita, la speranza e l'empatia" racconta Sean Murray "giocherete nei panni di Ember, un'anima persa in un mondo affascinante ma oscuro. Sul vostro cammino troverete altri come voi, alcuni dei quali hanno smarrito la strada e sono diventati vagabondi. Sta a voi scegliere come giocare e chi aiutare".

Durante il viaggio i giocatori potranno imparare nuove abilità che permetteranno di affrontare sfide sempre più difficili, raccogliendo oggetti come il flauto magico in grado di manipolare il mondo circostante o la barca capace di viaggiare nelle zone più inaccessibili. Insomma un gioco esplorativo e dallo stile particolare, sviluppato da "un paio di ragazzi del team" come sottolinea Murray.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che The Last Campfire uscirà domani 27 agosto su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Potete trovare l'anteprima di The Last Campfire sulle pagine di Everyeye.