The Last Campfire: il nuovo emozionante trailer del gioco dei creatori di No Man's Sky

Nel corso del PC Gaming Show 2020 The Last Campfire è tornato a mostrarsi in un nuovo, emozionante trailer incentrato sul piccolo protagonista - una creaturina vestita di blu - che cerca disperatamente di tornare a casa.

A giudicare dalle immagini del filmato, accompagnate da una musica malinconica, il piccolo eroe incontrerà anche altre anime smarrite lungo il suo viaggio tra le rovine di una civiltà antica, pervase da morte e distruzione. The Last Campfire è stato definito da Hello Games (studio di come un "corto", una sorta di piccolo esperimento single player che ricorda una pellicola animata dal forte impatto emozionale. Ad occuparsi dello sviluppo è infatti un piccolo gruppo di sviluppatori in seno alla software house di Joe Danger e No Man's Sky), composto da soli due sviluppatori, ossia i creatori di LostWinds, un gioco lanciato nel 2008 su Nintendo Wii e poi approdato nel 2011 su iOS e nel 2016 su PC.

A tal proposito, tempo fa Sean Murray ha dichiarato: "Molte persone pensano che non ci sia un filo conduttore tra Joe Danger, No Man's Sky e The Last Campfire. Per me, tuttavia, c'è una questione molto importante che ha a che fare con la magia che avviene quando un team è super-piccolo, concentrato e determinato".

The Last Campfire è stato annunciato durante i Game Awards nel dicembre del 2018, e verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (in esclusiva Epic Games Store) nel corso di quest'estate.