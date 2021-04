The Last Campire si espande: tanti puzzle inediti, e gratis, con l'ultimo update

Grazie all'ultimo, importante aggiornamento di The Last Campire pubblicato da Hello Games su PC e console, gli emuli del folletto Ember possono cimentarsi in una serie completamente inedita di puzzle e sfide ambientali.

Oltre all'immancabile intervento volto a migliorare la "qualità di vita" e le prestazioni del gioco su tutte le piattaforme, il nuovo update di The Last Campfire porta in dote un generoso pacchetto di contenuti originali.

Il piatto forte di questa "espansione mascherata da aggiornamento" (quasi un marchio di fabbrica di Hello Games, visti i precedenti di No Man's Sky) è rappresentato appunto dall'aggiunta in via totalmente gratuita di molteplici sfide inedite e puzzle. Una volta installato l'aggiornamento vedremo aumentare del 20% il numero totale di enigmi ambientali da risolvere nei panni di Ember.

Per l'occasione, gli sviluppatori inglesi hanno integrato anche un sistema che consente agli utenti di rigiocare i puzzle già risolti. L'update promette inoltre di introdurre il supporto a Mac OS, migliorare le opzioni di personalizzazione e accessibilità con i controller, aumentare il framerate e risolvere i bug più fastidiosi. Per saperne di più su quest'avventura intrisa di puzzle, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Last Campfire.