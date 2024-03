The Last Case of Benedict Fox arriva su PS5 con update gratis su PC, Xbox e Game Pass

Il preannunciato arrivo di The Last Case of Benedict Fox su PS5 si concretizzerà presto, assicurano Plot Twist e Rogue Games nel trailer che fissa la data di lancio della Definitive Edition del metroidvania lovecraftiano sulla console ammiraglia di casa Sony, come pure su PC e Xbox Series X|S.

Il video confezionato dalla casa di sviluppo polacca tratteggia il perimetro ludico, narrativo e contenutistico delle novità previste dall'edizione definitiva di The Last Case of Benedict Fox. Prendendo spunto dai feedback degli appassionati, e dalle critiche avanzate dagli acquirenti della prima ora, i ragazzi degli studi Plot Twist promettono di introdurre una nuova area del Limbo esplorato dal protagonista del loro metroidvania. Ma non solo.

La Definitive Edition porterà in dote anche tanti segreti da scoprire, un sistema di combattimento rivisto e corretto, una maggiore libertà e profondità delle meccaniche di gameplay legate all'esplorazione della mappa e altre sorprese non meglio precisate. La speranza della community è ovviamente quella di assistere al definitivo superamento delle criticità emerse al lancio, come sottolineato nella nostra recensione di The Last Case of Benedict Fox.

Per scoprirlo, non ci resta che attendere il lancio del titolo su PlayStation 5, previsto per il 26 marzo. Sempre per il 26 marzo sarà possibile scaricare in via del tutto gratuita l'Update che porterà in dote tutti i contenuti e le migliorie della Definitive Edition anche su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.