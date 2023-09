The Last Case of Benedict Fox Definitive Edition: l'esclusiva Microsoft arriva su PS5

A poche settimane dalla pubblicazione della grande Major Patch di The Last Case of Benedict Fox, l'esclusiva Microsoft è pronta a debuttare nell'ecosistema Sony.

Gli sviluppatori di Plot Twist hanno infatti annunciato The Last Case of Benedict Fox: Definitive Edition, presto in arrivo su PlayStation 5. Al momento non è ancora stata annunciata una precisa data di uscita per la riedizione del metroidvania, che per l'occasione potrà contare su di un ampio numero di novità.

In particolare, l'avventura lovecraftiana metterà a disposizione una riformulazione del sistema di combattimento e di alcune delle meccaniche platform. Spazio poi a miglioramenti per il comparto tecnico, l'interfaccia e l'IA dei nemici. Completano il quadro feature di gameplay inedite, che dovrebbero contribuire ad arricchire l'offerta di The Last Case of Bendict Fox: Definitive Edition. Per presentare la riedizione del metroidvania, Plot Twist ha pubblicato un trailer dedicato, che potete visionare in apertura a questa news.



Già disponibile su PC, Xbox Series X|S, Xbox One e catalogo Xbox Game Pass, il titolo aveva suscitato reazioni contrastanti, a causa di alcune meccaniche non troppo rifinite. In attesa di scoprire se la Definitive Edition del gioco saprà rilanciare l'esperienza, ricordiamo che la recensione di The Last Case of Benedict Fox resta a disposizione sulle pagine di Everyeye.