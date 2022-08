The Last Case of Benedict Fox: esplorazione e combattimenti nel nuovo demoniaco gameplay

Nel corso del Future Game Show @ Gamescom è tornato a farsi vedere The Last Case of Benedict Fox, promettente metroidvania in lavorazione presso lo studio di sviluppo polacco Plot Twist.

Il filmato, presentato dal Creative Director Bartłomiej Lesiakowski, ci offre uno sguardo approfondito sul gameplay della produzione, un metroidvania ambientato in una villa macabra e intrigante che sembra essere fuoriuscita dalla menti di Tim Burton e Howard Phillips Lovecraft. Benedict Fox, il protagonista dell'avventura, è un sedicente investigatore privato legato a doppio filo ad un demone: grazie ai suoi poteri, è in grado di esplorare le menti dei morti in cerca di indizi sul macabro omicidio di una giovane coppia e la scomparsa del loro bambino.

Da bravo metroidvania quale è, The Last Case of Benjamin Fox offrirà un mix di enigmi, combattimenti ed esplorazione, elementi messi ben in evidenza nel video di gameplay del Future Game Show @ Gamescom che potete guardare in cima a questa notizia. Prima di lasciarvi alla visione, in ogni caso, vi ricordiamo che The Last Case of Benjamin Fox è attualmente previsto per la primavera del 2023 su Xbox e PC, oltre che destinato a debuttare in Xbox Game Pass immediatamente al day one.