The Last Case of Benedict Fox su Game Pass: gli sviluppatori 'benedicono' il servizio Xbox

Scambiando quattro chiacchiere con i curatori di TrueAchievements, Bartek Lesiakowski di Plot Twist si è detto entusiasta della collaborazione siglata con Microsoft per proporre il loro ambizioso metroidvania The Last Case of Benedict Fox su Xbox Game Pass sin dal giorno di lancio.

Il direttore creativo di Plot Twist fa propria la soddisfazione provata dai suoi colleghi alla conferma della partnership sancita con la casa di Redmond e spiega che "è davvero difficile esprimere a parole quanto possa essere positiva l'influenza che avrà il Game Pass sul nostro gioco. L'accesso a questo servizio spalanca una porta che dà accesso a una platea di giocatori estremamente variegata e ampia che, incrociando le dita, s'innamorerà di Benedict e di questo genere di esperienze. Per un piccolo studio come il nostro, l'approdo su Game Pass è un vero affare che fa la differenza".

Per l'esponente di Plot Twist, insomma, l'ingresso al day one del loro prossimo metroidvania lovecraftiano nel catalogo di Xbox Game Pass rappresenterà una straordinaria opportunità, sia per l'indubbia visibilità offerta dal servizio che, ovviamente, per il ritorno economico derivante dagli accordi stretti con Microsoft per favorire l'approdo al day one del loro prossimo titolo.

Il lancio di The Last Case of Benedict Fox è previsto nella primavera del 2023 su PC e Xbox Series X/S, con approdo immediato nel catalogo di PC e Xbox Game Pass. Volete saperne di più? Date un'occhiata al nostro speciale su The Last Case of Benedict Fox, il metroidvania tra Tim Burton e Lovecraft che ha catturato le attenzioni degli spettatori dell'Xbox & Bethesda Showcase dello scorso 12 giugno.