The Last Case of Benedict Fox sarà alla Gamescom: tra Lovecraft e Xbox Game Pass

Dopo la conferma della presenza di High On Life all'Opening Night Live della Gamescom 2022, un ulteriore titolo atteso su hardware Microsoft conferma la propria presenza alla Fiera di Colonia.

Con il cinguettio che trovate in calce a questa news, gli sviluppatori di Plot Twist hanno infatti confermato che The Last Case of Benedict Fox sarà tra i giochi presenti sul palco del Future Games Show Gamescom Edition. In programma per la giornata di mercoledì 24 agosto 2022, l'evento arricchirà il programma della nuova edizione della Fiera di Colonia, con un appuntamento che prenderà il via alle ore 20:00 in punto del fuso orario italiano.



Dopo essere stato ufficialmente annunciato in occasione dell'Xbox & Bethesda Showcase di quest'estate, il metroidvania dalle atmosfere lovecraftiane tornerà dunque a mostrarsi presto al pubblico. Atteso su PC e Xbox Series X|S, The Last Case of Benedict Fox è al momento atteso per un generico 2023. Mentre attendiamo l'annuncio di una precisa data di uscita da parte di Plot Twist, ricordiamo che è già stato confermato che l'avventura gotica entrerà a far parte del catalogo Xbox Game Pass sin dal Day One.

In attesa di poter scoprire nuovi dettagli sul promettente metroidvania, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare una ricca anteprima dedicata a The Last Case of Benedict Fox.