The Last Case of Benedict Fox: i segreti del metroidvania nel video della Gamescom

Dopo aver ammirato il nuovo video di 9 Years of Shadows, gli appassionati di metroidvania saranno certamente felici di ammirare l'ultimo trailer confezionato dal team Plot Twist per descrivere l'esperienza da vivere nella dimensione paranormale di The Last Case of Benedict Fox.

Presentato ufficialmente nel corso dell'Xbox Showcase del 12 giugno, The Last Case of Benedict Fox assumerà i contorni di un'avventura narrativa dall'immaginario gotico, con numerosi enigmi ambientali da risolvere e altrettanti misteri inquietanti da svelare insieme al proprio alter-ego, un investigatore desideroso di sfuggire a questo incubo lovecraftiano.

Come ogni "Developer Walkthrough" che si rispetti, naturalmente anche il nuovo trailer propostoci dal team diretto da Bartek Lesiakowski ci offre tanti spunti di riflessione sui contenuti del titolo e sulla sua progressione tipicamente metroidvania, con oggetti da acquisire, aree segrete da esplorare e mostri da abbattere per poter sbloccare l'accesso alle zone più avanzate della mappa.

Il lancio dell'ultimo metroidvania lovecraftiano di Plot Twist dovrebbe avvenire nella primavera del 2023 su PC e Xbox Series X/S, con approdo immediato nell'offerta ludica riservata agli abbonati al Game Pass. Per un ulteriore approfondimento sui temi trattati dagli sviluppatori indie in questo nuovo video, vi consigliamo di dare un'occhiata a questo nostro speciale sul metroidvania investigativo The Last Case of Benedict Fox.