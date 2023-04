Da The Last Case of Benedict Fox a Kabaret, tutti gli annunci dell'ID@Xbox Showcase

Arrivato come un fulmine a ciel sereno, il nuovo episodio dell'ID@Xbox Showcase ha permesso ai giocatori di scoprire quali saranno le prossime produzioni indipendenti ad approdare anche sulle piattaforme targate Microsoft. Scopriamo insieme tutti gli annunci dell'evento trasmesso in streaming durante la serata.

Ad aprire le danze è stato un trailer di Cassette Beasts, che arriverà il prossimo 26 aprile 2022 su PC e sarà disponibile al day one anche su PC Game Pass, con la versione console in uscita solo nel corso dell'autunno. A seguire è stato trasmesso un filmato dedicato ad Omega Strikers, il frenetico titolo sportivo con visuale dall'alto e meccaniche da MOBA che si potrà scaricare senza costi aggiuntivi su tutte le console Xbox a partire dal 27 aprile 2023, ovvero tra pochi giorni. È poi giunto il turno di The Karters 2: Turbo Charged, un racing game di stampo arcade ed ispirato a Mario Kart che approderà su Xbox One e Series X|S entro la fine dell'anno.

Nella seconda tornata di annunci abbiamo assistito ad un lungo filmato di gameplay dedicato a Homestead Arcana, un roguelike fantasy con visuale in terza persona che arriverà il 21 aprile 2023 anche su Xbox Game Pass. Dai creatori di Before your Eyes arriva poi Closer the Distance, un mix tra avventura e simulazione il cui debutto è previsto a breve su PC e Xbox. I fan degli sparatutto in soggettiva saranno felici di vedere in azione The Explorers, un folle FPS dallo stile cartoonesco che non ha ancora una data d'uscita, ma sarà disponibile sia su PC che su Xbox.

A creare un mix tra le meccaniche di Papers, Please e le avventure punta e clicca è invece Lil' Guardsman, che ci porta in un colorato universo con il trailer d'annuncio, il quale conferma il debutto entro la fine del 2023 su console e PC. Ad essere già disponibile è invece Kabaret, una particolare avventura ispirata al folklore del sud-est asiatico. Non è mancato nemmeno un video gameplay di The Last Case of Benedict Fox, l'interessante titolo in arrivo anche su Xbox Game Pass il prossimo 27 aprile 2023.

A chiudere in bellezza troviamo la partecipazione di un esponente di Poncle, il quale ha commentato in diretta un breve filmato della prossima espansione a pagamento di Vampire Survivors, intitolata Tides of the Foscari ed in uscita tra qualche giorno.