The Last Case of Benedict Fox: il metroidvania è ancora più bello nell'Extended Gameplay

Di tutti gli annunci dell'Xbox Showcase del 12 giugno, il reveal di The Last Case of Benedict Fox è stato certamente tra i più graditi e inattesi dagli spettatori dell'evento. Il team Plot Twist ne consapevole e, dalle pagine di IGN.com, solletica la curiosità dei giocatori con la versione estesa del gameplay.

Il filmato propostoci dalla software house indipendente, con tanto di commento del direttore creativo Bartek Lesiakowski, ci aiuta a delineare i contorni dell'esperienza di gioco che caratterizzerà quest'avventura narrativa dall'immaginario gotico e lovecraftiano, con tanti enigmi ambientali da risolvere, misteri inquietanti da svelare e mostruose creature da fronteggiare.

Dalla versione estesa del gameplay reveal emergono ulteriori dettagli sulla struttura metroidvania della mappa e sulla bontà del comparto grafico e artistico; non meno importanti sono poi gli spunti di riflessione offertici dal combat system, con un approccio soulslike che si riflette nelle animazioni degli attacchi, delle mosse elusive e, in misura minore, delle attività platforming.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia dell'ultimo gameplay esteso di The Last Case of Benedict Fox e vi ricordiamo che il metroidvania di Plot Twits e Rogue Games sarà disponibile nella primavera del 2023 su PC e Xbox Series X/S, con approdo immediato nel catalogo degli abbonati a Xbox e PC Game Pass.