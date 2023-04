The Last Case of Benedict Fox: il metroidvania per Xbox Game Pass si mostra in azione

Cogliendo l'occasione fornita dal nuovo appuntamento con ID@Xbox, Plot Twist e Rogue Games ci mostrano nuove accattivanti sequenze di gameplay di The Last Case of Benedict Fox, un nuovo promettente metroidvania in salsa thriller in arrivo sulle piattaforme Microsoft.

Il filmato, che come di consueto potete gustarvi in cima alla notizia, ci mette in mostra le potenzialità di The Last Case of Benedict Fox, e si concentra in particolare sul suo sistema di combattimento. Accompagnati dal commento di Plot Twist, scopriamo i molteplici modi in cui potremo farci strada tra le tortuose viscere dell'oscura ambientazione del metroidvania.

Il nostro investigatore è per esempio in grado di tramutarsi in pietra: questo ci consentirà di pensare alla vostra prossima mosa e cogliere di sorpresa i demoni. Saremo inoltre in grado di forzare delle serrature, sfondare dei pavimenti per accedere ai piani inferiori, effettuare delle parate in grado di danneggiare i nemici e lasciarli esposti ad un attacco pesante. Particolarmente interessante è la sequenza mostrata nella Twilight Zone, l'area più oscura, misteriosa e presumibilmente pericolosa del gioco. Per mettere piede in questa ambientazione avremo necessariamente bisogno di una torcia acquistabile presso un inquietante mercante comodamente seduto in poltrona. All'interno del video non mancano inoltre alcuni riferimenti alla storia di The Last Case of Benedict Fox.

Vi ricordiamo che il titolo è atteso su Steam, Epic Games Store e console Xbox Series X|S e Xbox One il 27 aprile. The Last Case of Benedict Fox è incluso nella lineup di Xbox Game Pass per il mese di aprile, e sarà disponbile nel catalogo PC e console del servizio di Microsoft.