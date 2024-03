The Last Case of Benedict Fox uscirà presto su PS5: ci sono novità in arrivo?

Come ufficializzato nel 2023, l'esclusiva Microsoft The Last Case of Benedict Fox è in arrivo su PS5. L'ammiraglia di casa Sony si appresta ad accogliere a braccia aperte il titolo realizzato dai ragazzi di Plot Twist, ma quando approderà tra le fila del PlayStation Store? Secondo le ultime novità, manca poco al suo ingresso nella line-up.

Nella giornata di ieri 1° marzo, infatti, l'account X dedicato al progetto in questione ha dichiarato in via ufficiale quanto segue: "il nostro metroidvania The Last Case of Benedict Fox Definitive Edition arriverà presto su PS5". L'avventura videoludica dalle tinte lovecraftiane The Last Case of Benedict Fox è prossima alla conclusione del suo periodo di esclusività tra le fila dei prodotti Xbox ma, almeno per il momento, non vi sono riferimenti relativi a quando avverrà il tutto.

Quanto manca per l'esattezza? Si attendono maggiori dettagli sulla finestra temporale dell'ingresso di The Last Case of Benedict Fox su PlayStation 5, senza dimenticare il modo in cui verrà ufficializzata tale notizia: giungeranno comunicazioni dalle pagine del PlayStation Blog, ci saranno aggiornamenti dall'account X del titolo, o è previsto qualche evento al quale parteciperà anche il gioco di Plot Twist? Al momento non vi è alcuna risposta alla suddetta domanda, ma gli orrori lovecraftiani sono dietro l'angolo.