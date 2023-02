The Last Case of Benedict Fox: il nuovo video ci porta alla scoperta della storia

Nella cornice mediatica dell'IGN FanFest 2023, il team Plot Twist solletica la curiosità degli appassionati di avventure metroidvania pubblicando lo Story Trailer di The Last Case of Benedict Fox, l'avventura tra Tim Burton e Lovecraft destinata ad approdare a fine aprile su PC, console Xbox e Game Pass.

Tra scene in cinematica e scampoli di gameplay inediti, il nuovo filmato datoci in pasto dagli sviluppatori indie descrive le attività che dovremo svolgere indossando i panni di Benedict Fox in questa dimensione paranormale piena di creature bizzarre ed enigmi da svelare.

I rimandi ai capolavori dell'orrore di H.P. Lovecraft e all'immaginario cinematografico burtoniano si riflettono nelle gotiche ambientazioni che fanno da sfondo all'odissea thrilling del protagonista. Il tutto, immerso in un contesto interattivo che cambierà costantemente in funzione delle azioni compiute dai giocatori e degli eventi di una campagna principale che ci condurrà in un "mondo contorto fra organizzazioni segrete, rituali proibiti e omicidi spietati".

Il lancio della nuova avventura lovecraftiana di Plot Twist è previsto per il 27 aprile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, con ingresso immediato nel catalogo del Game Pass. Per un ulteriore approfondimento, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale sul metroidvania investigativo The Last Case of Benedict Fox.