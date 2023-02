The Last Case of Benedict Fox su Xbox Game Pass: il metroidvania lovecraftiano ha una data

Nel presentare la nuova generazione di giochi indie su Xbox, Microsoft e il team Plot Twist fanno felici tutti gli appassionati di metroidvania annunciando la data di lancio ufficiale di The Last Case of Benedict Fox.

Presentato durante l'Xbox Showcase del giugno scorso, The Last Case of Benedict Fox cala i patiti del genere nei panni di un investigatore chiamato a esplorare una dimensione a tinte oscure ispirata alle opere di di H.P. Lovecraft.

La nuova avventura narrativa dall'immaginario gotico di Plot Twist promette di offrire numerosi enigmi ambientali da risolvere e altrettanti misteri da svelare, il tutto immerso in un contesto interattivo n costante mutamento con tanti oggetti da acquisire e mostri abbattere per poter accedere alle aree più avanzate della mappa.

La commercializzazione di The Last Case of Benedict Fox è prevista per il 27 aprile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, con approdo immediato nel catalogo dei titoli fruibili dagli iscritti a Game Pass, tanto su PC quanto su console, come pure su Xbox Cloud Gaming con tanto di controlli touch personalizzati. Se volete saperne di più sull'ultima opera di Plot Twist, vi invitiamo a rimanere sulle nostre pagine per leggere questo speciale sul metroidvania investigativo The Last Case of Benedict Fox.