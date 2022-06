The Last Case of Benedtic Fox: Lovecraft incontra i metroidvania, anche su Xbox Game Pass

Dopo gli orrori del nuovo gameplay trailer di Scorn, gli appassionati di atmosfere inquietanti possono appuntarsi il titolo di The Last Case of Benedict Fox.

Il team di Plot Twist e il publisher Rogue Games presentano con un suggestivo trailer la sua nuova avventura a traino narrativo e dall'impianto cinematografico. Con una struttura di stampo metroidvania, The Last Case of Benedict Fox condurrà i giocatori all'interno di un universo dall'impianto gotico, ricco di puzzle, segreti e inquietanti misteri. Ispirandosi all'orrore cosmico a marchio H.P. Lovecraft, il titolo proporrà un combat system di stampo souls-like.

Action Adventure che combina sfida e narrazione coinvolgente ed emozionante, The Last Case of Benedict Fox sarà disponibile nel corso della primavera del 2023. Il titolo di Plot Twist arriverà su PC, Xbox Series X|S e catalogo Xbox Game Pass. Cosa ve ne pare di questa nuova IP pronta a debuttare sul mercato videoludico agli inizi del prossimo anno?