The Last Faith: l'avventura tra Castlevania e Bloodborne si presenta su PC e console

Dopo aver raccolto più di 230.000 euro su Kickstarter, gli autori di Kumi Souls Games confezionano un video per presentare agli appassionati di soulslike e di metroidvania su PC e console l'avventura in pixel art The Last Faith.

La nuova proprietà intellettuale di Kumi Souls ci proietta in una dimensione horror in procinto di crollare a causa di una maledizione che ha trasformato gli abitanti di un regno un tempo fiorente in un esercito di demoni.

Il nostro compito sarà quello di scongiurare la catastrofe interpretando Eric, uno degli ultimi guerrieri scampati alla maledizione e chiamato a compiere un lungo viaggio tra cattedrali giganti, nidi di bestie e villaggi gotici popolati da abomini. Dal punto di vista squisitamente ludico, il titolo si caratterizzerà per un'ampia libertà d'esplorazione e per la presenza di diverse armi e magie da utilizzare in battaglia, ma solo dopo essere riusciti a strapparle ai boss dei diversi dungeon che imperlano la mappa a mondo aperto.

In virtù del successo della campagna di raccolta fondi avviata su Kickstarter, The Last Faith vedrà la luce nel 2021 su PC e nella triplice edizione console per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. A chi ama questo genere di esperienze action ruolistiche in salsa retrò, ricordiamo che nel 2021 è destinato ad arrivare su PC e console anche il roguelike gotico Source of Madness, l'avventura a scorrimento ispirata alle opere di H.P. Lovecraft che il team di Carry Castle ha svelato all'evento Guerrilla Collective di metà giugno.